Lycée Pauline Roland – Chevilly-la-rue, Lycée Pauline Roland, Chevilly-Larue
Lycée Pauline Roland – Chevilly-la-rue, Lycée Pauline Roland, Chevilly-Larue samedi 21 mars 2026.
Lycée Pauline Roland – Chevilly-la-rue Samedi 21 mars, 09h30 Lycée Pauline Roland Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T09:30:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00
Fin : 2026-03-21T09:30:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00
A cette occasion, les élèves et leurs familles pourront découvrir les différentes formations et spécialités proposées par l’établissement et échanger avec les équipes pédagogiques.
-
Bac Général, spécialités HGGSP, LLCE, HLP, MATHEMATIQUES, PHYSIQUE-CHIMIE, SVT, SES et NSI
-
Bac Technologique, STMG
-
Bac Professionnel, spécialité LOGISTIQUE, ORGANISATION TRANSPORT & MARCHANDISE, COMMERCE, VENTE
-
CAP, spécialité OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE, EQUIPIER/EQUIPIERE de COMMERCE
Vous pourrez également découvrir le cadre de vie du lycée via des interludes divers animés par les élèves et leurs professeurs.
Lycée Pauline Roland 17 avenue du général de gaulle 94550 Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France
Journée portes ouvertes JPO BAC