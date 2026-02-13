Lycée Pierre Brossolette – Le Kremlin Bicetre, Lycée Pierre Brossolette, Le Kremlin-Bicêtre

Lycée Pierre Brossolette – Le Kremlin Bicetre Vendredi 27 mars, 14h00 Lycée Pierre Brossolette Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:00:00+01:00

Le lycée professionnel Pierre Brossolette est heureux de vous accueillir :

le vendredi 27 mars de 14h à 19h.

Ce sera l’occasion de vous présenter nos deux filières professionnelles :

– ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne)

– AEPA (Animation – Enfance et Personnes Agées).

Lycée Pierre Brossolette Le Kremlin Bicetre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lycee-brossolette.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « ce.0941975l@ac-creteil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0146583676 »}]

Présentation des filières ASSP et AEPA Bac PRO AEPA