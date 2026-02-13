Lycée professionnel Armand Guillaumin – Orly, Lycée professionnel Armand Guillaumin d’Orly, Orly

Lycée professionnel Armand Guillaumin – Orly Vendredi 27 mars, 13h15, 18h30 Lycée professionnel Armand Guillaumin d’Orly Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T13:15:00+01:00 – 2026-03-27T17:15:00+01:00

Fin : 2026-03-27T18:30:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Rencontre avec les équipes du lycée Armand Guillaumin d’Orly pour découvrir les filières du lycée.

Accueil en deux temps :

– de 13h20 à 17h15 : accueil des groupes de collégiens, accompagnés de leurs enseignants (sur inscription à isabelle.chevreau@ac-creteil.fr)

– de 18h30 à 20h, en accès libre pour les familles

Lycée professionnel Armand Guillaumin d’Orly 10 rue Pierre Corneille, 94310, Orly Orly 94310 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « isabelle.chevreau@ac-creteil.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://lyceearmandguillaumin.fr/stages-portes-ouvertes/journees-portes-ouvertes »}] [{« link »: « mailto:isablle.chevreau@ac-creteil.fr »}]

Journée Portes Ouvertes pour découvrir les filières post-collège du lycée professionnel Armand Guillaumin d’Orly orly guillaumin