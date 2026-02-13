Lycée professionnel Eugène Hénaff – Bagnolet, Lycée Eugène Hénaff, Bagnolet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T09:00:00+01:00 – 2026-03-21T13:00:00+01:00
Fin : 2026-03-21T09:00:00+01:00 – 2026-03-21T13:00:00+01:00
Formations de la filière bois
- CAP Ebénisterie
- Baccalauréat professionnel Menuisier Agenceur (MA)
- Baccalauréat professionnel Étude et Réalisation d’Agencement (ERA)
- Brevet des Métiers d’Art ébénisterie (BMA)
Formations de la filière énergie
- CAP Installateur Thermique (IT)
- Baccalauréat professionnel Maintenance et Efficacité Énergétique (MEE)
- Baccalauréat professionnel Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables (ICCER)
- Certification de spécialisation niveau 4 Technicien en Energies Renouvelables – option énergie thermique (CS TER) (formation en alternance)
Formations de la filière bâtiment :
- Baccalauréat professionnel Technicien d’Études du Bâtiment – option Études et Économie (TBEE)
- Baccalauréat professionnel Géomètre – Topographe (GTO)
- Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D) – option Énergie et Environnement (EE) ou Architecture et Construction (AC)
- Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Métiers du Géomètre-Topographe et de la Modélisation Numérique (MGTMN) (formation en alternance)
Formations de la filière art
- CAP Signalétique et Décors Graphiques (SDG)
- Brevet des Métiers d’Art (BMA) arts graphiques – option signalétique
Lycée Eugène Hénaff 55 avenue Raspail 93170 BAGNOLET Bagnolet 93170 Plateau Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bde.0932119y@ac-creteil.fr »}]
Le Lycée Eugène Hénaff de Bagnolet, Lycée des métiers d’art, de la construction et de l’efficacité énergétique accueillera vos élèves, leur famille et les équipes pédagogiques. orientation professionnel