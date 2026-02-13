Lycée professionnel Eugène Hénaff – Bagnolet, Lycée Eugène Hénaff, Bagnolet

Lycée professionnel Eugène Hénaff – Bagnolet Samedi 21 mars, 09h00 Lycée Eugène Hénaff Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T09:00:00+01:00 – 2026-03-21T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T09:00:00+01:00 – 2026-03-21T13:00:00+01:00

Formations de la filière bois

CAP Ebénisterie

Baccalauréat professionnel Menuisier Agenceur (MA)

Baccalauréat professionnel Étude et Réalisation d’Agencement (ERA)

Brevet des Métiers d’Art ébénisterie (BMA)

Formations de la filière énergie

CAP Installateur Thermique (IT)

Baccalauréat professionnel Maintenance et Efficacité Énergétique (MEE)

Baccalauréat professionnel Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables (ICCER)

Certification de spécialisation niveau 4 Technicien en Energies Renouvelables – option énergie thermique (CS TER) (formation en alternance)

Formations de la filière bâtiment :

Baccalauréat professionnel Technicien d’Études du Bâtiment – option Études et Économie (TBEE)

Baccalauréat professionnel Géomètre – Topographe (GTO)

Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D) – option Énergie et Environnement (EE) ou Architecture et Construction (AC)

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Métiers du Géomètre-Topographe et de la Modélisation Numérique (MGTMN) (formation en alternance)

Formations de la filière art

CAP Signalétique et Décors Graphiques (SDG)

Brevet des Métiers d’Art (BMA) arts graphiques – option signalétique

Lycée Eugène Hénaff 55 avenue Raspail 93170 BAGNOLET Bagnolet 93170 Plateau Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bde.0932119y@ac-creteil.fr »}]

Le Lycée Eugène Hénaff de Bagnolet, Lycée des métiers d’art, de la construction et de l’efficacité énergétique accueillera vos élèves, leur famille et les équipes pédagogiques. orientation professionnel