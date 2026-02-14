Lycée Romain Rolland – Ivry sur seine, Lycée Romain Rolland, Ivry-sur-Seine

Lycée Romain Rolland – Ivry sur seine Samedi 11 avril, 09h00 Lycée Romain Rolland Val-de-Marne

Venez découvrir les Enseignemenst de spécialité de la voie générale, la filière STMG ou encore les options facultatives.

Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France

Venez découvrir nos filières générales et STMG Théâtre Cinéma-audiovisuel