Lycée Rosa Parks – Saint-Denis, Lycée Rosa Parks, Saint-Denis

Lycée Rosa Parks – Saint-Denis Samedi 28 mars, 10h00 Lycée Rosa Parks Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T13:00:00+01:00

Notre JPO permettra aux familles et aux élèves de 3éme de découvrir le bac pro ASSP (Accompagnement soins et service à la personne) et le Bac Pro AEPA ( Animation enfance et personnes agées).

Pour la voie GT, les élèves et les familles pouront découvrir la filière ST2S et les spécialisations de l’établissement pour la voie générale.

Pour les formations post-bac, les élèves et leur famille pourront découvrir les formations suivantes :

– DECESF (Diplôme d’état de conseillière en économie sociale et familiale)

– Le BTS ESF (Economie sociale et familiale)

– La formation d’aide-soignant

– La formation d’auxiliaire de puériculture.

Nous vous accueillerons avec plaisir,

Lycée Rosa Parks 70 avenue George Sand 93210 ST DENIS Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France

Découvrir les formations du lycée Rosa Parks Saint-Denis