Lycée Val de Bièvre – Gentilly, Lycée Val de Bièvre, Gentilly

Lycée Val de Bièvre – Gentilly Samedi 14 mars, 09h00 Lycée Val de Bièvre Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00
Venez découvrir nos formations:
– 2nde Pro Métiers de l’hôtellerie et de la restauration
– Bac Pro Cuisine
– Bac Pro Commercialisation et Service en Restaurant
– 2nde Pro Mprépaprétiers de l’alimentation (vers bac Boulanger-Pâtissier)
– Bac Pro Boulanger-Pâtissier
– CAP Agent Accompagnant au Grand Âge
– CAP Production et Service en Restaurations rapides, collectives et cafétaria
– CAP Cuisine
– CAP Commercialisation et Service en Hôtel-Café et Restaurant
– CAP Pâtissier
– CAP Boulanger
– CS post CAP : Pâtisserie de boutique
– 3ème Prépa-Métiers
Lycée Val de Bièvre Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France
