Lycée Val de Bièvre – Gentilly, Lycée Val de Bièvre, Gentilly

Lycée Val de Bièvre – Gentilly Samedi 14 mars, 09h00 Lycée Val de Bièvre Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Venez découvrir nos formations:

– 2nde Pro Métiers de l’hôtellerie et de la restauration

– Bac Pro Cuisine

– Bac Pro Commercialisation et Service en Restaurant

– 2nde Pro Mprépaprétiers de l’alimentation (vers bac Boulanger-Pâtissier)

– Bac Pro Boulanger-Pâtissier

– CAP Agent Accompagnant au Grand Âge

– CAP Production et Service en Restaurations rapides, collectives et cafétaria

– CAP Cuisine

– CAP Commercialisation et Service en Hôtel-Café et Restaurant

– CAP Pâtissier

– CAP Boulanger

– CS post CAP : Pâtisserie de boutique

– 3ème Prépa-Métiers

Lycée Val de Bièvre Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France

Venez découvrir le lycée professionnel Val de Bièvre de Gentilly et de ses formations en Hôtellerie restauration, Boulangerie-Pâtisserie et Accompagnement au grand âge Hôtellerie restauration