LYDIA TATTOO CONVENTION Le Barcarès samedi 11 avril 2026.

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Début : Lundi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 21:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Pour la première fois au Barcarès, le Lydia Tattoo Convention réunit une soixantaine de tatoueurs et tatoueuses professionnels dans une ambiance artistique et conviviale.
Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

For the first time in Le Barcarès, the Lydia Tattoo Convention brings together some sixty professional tattoo artists in a friendly, artistic atmosphere.

