LYDIA TATTOO CONVENTION Le Barcarès

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 21:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Pour la première fois au Barcarès, le Lydia Tattoo Convention réunit une soixantaine de tatoueurs et tatoueuses professionnels dans une ambiance artistique et conviviale.
.
Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
For the first time in Le Barcarès, the Lydia Tattoo Convention brings together some sixty professional tattoo artists in a friendly, artistic atmosphere.
