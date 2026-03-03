LYDIA TATTOO CONVENTION Le Barcarès

LYDIA TATTOO CONVENTION

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 21:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Pour la première fois au Barcarès, le Lydia Tattoo Convention réunit une soixantaine de tatoueurs et tatoueuses professionnels dans une ambiance artistique et conviviale.

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

For the first time in Le Barcarès, the Lydia Tattoo Convention brings together some sixty professional tattoo artists in a friendly, artistic atmosphere.

