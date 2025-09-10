Lygia Pape. Tisser l’espace Bourse de commerce – Pinault Collection Paris

Lygia Pape. Tisser l’espace Bourse de commerce – Pinault Collection Paris mercredi 10 septembre 2025.

L’exposition « Lygia Pape. Tisser l’espace » s’articule autour d’une œuvre majeure de la Collection Pinault, l’installation lumineuse Ttéia 1, C (2003/2025). À travers des fils de cuivre tendus dans l’espace, elle plonge le spectateur dans une immersion sensorielle, où l’œuvre prend forme et vie selon l’angle de la lumière et le mouvement du visiteur. Cette pièce emblématique incarne pleinement le concept de « tissage de l’espace » propre à l’artiste brésilienne, redéfinissant sa relation avec le public.

Cette première exposition personnelle de Lygia Pape en France rassemble des pièces fondamentales à sa pratique, depuis ses premières gravures abstraites jusqu’à son majestueux Livro Noite e Dia III [Livre de la Nuit et du Jour III] (1963-1976) ainsi qu’une sélection de ses films expérimentaux. Imprégnée du contexte socio-politique du Brésil, l’œuvre de Lygia Pape se fait le reflet d’un engagement profond envers la transformation sociale, où la frontière entre l’art et la vie est constamment réinterprétée. « Tisser l’espace » rend hommage à sa volonté de créer une nouvelle forme d’engagement du spectateur, tout en réinventant le langage même de l’art.

Née en 1927 à Nova Friburgo, morte en 2004 à Rio de Janeiro, Lygia Pape est, aux côtés de Lygia Clark et Helio Oiticica, l’une des figures les plus importantes de l’avant-garde artistique brésilienne de la seconde moitié du 20e siècle qui envisage l’art, non plus comme un objet fini et abouti, mais comme une présence sensorielle qui interagit avec les sens et la conscience des visiteurs.

Du 10 septembre 2025 au 26 janvier 2026, en prélude de « Minimal », Pinault Collection consacre la première exposition personnelle en France à Lygia Pape (1927-2004), artiste essentielle de l’avant-garde brésilienne.

Du mercredi 10 septembre 2025 au lundi 26 janvier 2026 :

vendredi

de 11h00 à 21h00

lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 10 à 15 euros.

Tout public.

Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

