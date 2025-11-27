LYNDA LEMAY – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

LYNDA LEMAY Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

LA ONZIÈME FOLIE, le nouveau spectacle de LYNDA LEMAY. 2025 Le conte de fous de Lynda Lemay fait peau neuve, change de tête. Son spectacle « La vie est un conte de fous » a mué. Dans LA ONZIÈME FOLIE, on retrouve toujours la même Lynda, la même liberté, les mêmes musiciens sur scène. Et pourtant, le voyage au coeur de la vie se fait par d’autres chemins. C’est la même intensité dans de nouveaux sentiments, dans des émotions qui trouvent le moyen d’être plus fortes que jamais. Ce sont les mêmes montagnes russes dans un manège tout neuf. Les lumières dont Pierre Roy est le maître depuis des décennies nous en font voir de toutes les splendeurs, et le son assuré par un prodige en la matière nous colle les instruments au coeur et la voix de Lynda aux tripes.Il est question du même monde, mais sous d’autres éclairages. Lynda se renouvelle dans ses interprétations, pousse encore plus loin l’improvisation, s’emporte, se marre et se marie à répétition avec son public fidèle.Au piano, à la guitare et aux choeurs, un Claude Pineault complice et chaleureux crée en toute spontanéité des miracles d’arrangements. Idem pour Marc Angers qui ondule, vibrant d’émotion, le menton sur son violon magique. LA ONZIÈME FOLIE concorde avec la onzième tournée de spectacles de Lynda à vie. Décidément, le onze porte bonheur.

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69