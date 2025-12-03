LYNDA LEMAY ET JEAN-FELIX LALANNE – LE CEPAC SILO Marseille

LYNDA LEMAY ET JEAN-FELIX LALANNE Début : 2026-12-08 à 20:00. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS PRÉSENTE : LYNDA LEMAY ET JEAN-FELIX LALANNE AUTOUR DE LEURS GUITARESLynda Lemay et Jean-Felix Lalanne, une tournée Guitare voix ? Mais quelle évidence !De la bouche même de plusieurs artistes, ce duo est d’une telle alchimie. que certains pensaient même qu’il avait déjà été créé.La rencontre entre ces deux musiciens a tout de suite été imprégnée d’une magie extraordinaire, puisque juste après leur première répétition, pour un concert au Quebec, ils ont décidé d’entrer en studio dès le lendemain pour enregistrer 15 titres en deux jours.L’album sortira le 30 Janvier 2026.Le spectacle accueillera des chansons d’hier et d’aujourd’hui toujours animées par l’éternelle magie charismatique de Lynda Lemay !Des textes magnifiques tantôt drôles, tantôt profonds, mais à chaque fois livrés dans une sincérité désarmante qui provoque un torrent d’émotion incontrôlable.Deux artistes sans fioriture…

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13