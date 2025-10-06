LYNDA LEMAY & JEAN FELIX LALANNE – GARE DU MIDI Biarritz

LYNDA LEMAY & JEAN FELIX LALANNE Début : 2026-10-14 à 20:30. Tarif : – euros.

EUTERPE PROMOTIONS PRÉSENTE : LYNDA LEMAY & JEAN FELIX LALANNELynda Lemay et Jean-Félix Lalanne, une tournée Guitare voix ?Mais quelle évidence !De la bouche même de plusieurs artistes, ce duo est d’une telle alchimie, que certains pensaient même qu’il avait déjà été créé.La rencontre entre ces deux musiciens a tout de suite été imprégnée d’une magie extraordinaire, puisque juste après leur première répétition, pour un concert au Québec, ils ont décidé d’entrer en studio dès le lendemain pour enregistrer 15 titres en deux jours. L’album sortira en automne 2025.Le spectacle accueillera des chansons d’hier et d’aujourd’hui, toujours animées par l’éternelle magie charismatique de Lynda Lemay !Des textes magnifiques tantôt drôles, tantôt profonds, mais à chaque fois livrés dans une sincérité désarmante qui provoque un torrent d’émotion incontrôlable.Deux artistes sans floriture…

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64