Lynda Lemay : La onzième folie Cité des Congrès Nantes mardi 18 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 20:00 –

Gratuit : non 45 € à 60 € 45 € à 60 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/lynda-lemay.html Tout public

Concert Le conte de fous de Lynda Lemay fait peau neuve, change de tête. Son spectacle « La vie est un conte de fous » a mué. Dans « La onzième folie », on retrouve toujours la même Lynda, la même liberté, les mêmes musiciens sur scène. Et pourtant, le voyage au cœur de la vie se fait par d’autres chemins. C’est la même intensité dans de nouveaux sentiments, dans des émotions qui trouvent le moyen d’être plus fortes que jamais. Ce sont les mêmes montagnes russes dans un manège tout neuf. Les lumières dont Pierre Roy est le maître depuis des décennies nous en font voir de toutes les splendeurs, et le son assuré par un prodige en la matière nous colle les instruments au cœur et la voix de Lynda aux tripes.Il est question du même monde, mais sous d’autres éclairages. Lynda se renouvelle dans ses interprétations, pousse encore plus loin l’improvisation, s’emporte, se marre et se marie à répétition avec son public fidèle. Lynda Lemay : Chant / GuitareClaude Pineault : Guitare / Piano / ChoristeMarc Angers : Multi-instrumentiste Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/lynda-lemay.html