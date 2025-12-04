Lynda Lemay | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l ‘Épée Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Début : Jeudi 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Le conte de fous de Lynda Lemay fait peau neuve, change de tête. Son spectacle La vie est un conte de fous a mué. Dans LA ONZIÈME FOLIE, on retrouve toujours la même Lynda, la même liberté, les mêmes musiciens sur scène.

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

English :

Lynda Lemay’s « conte de fous » has a new look, a new head. Her show « La vie est un conte de fous » has changed. In LA ONZIÈME FOLIE, we still find the same Lynda, the same freedom, the same musicians on stage.

German :

Lynda Lemays « Märchen von Verrückten » bekommt ein neues Gesicht. Ihre Show « La vie est un conte de fous » (Das Leben ist ein Märchen von Verrückten) hat sich gemausert. In LA ONZIÈME FOLIE finden wir immer noch dieselbe Lynda, dieselbe Freiheit, dieselben Musiker auf der Bühne.

Italiano :

Il « conte de fous » di Lynda Lemay ha un nuovo look, una nuova testa. Il suo spettacolo « La vie est un conte de fous » è cambiato. In LA ONZIÈME FOLIE troviamo ancora la stessa Lynda, la stessa libertà, gli stessi musicisti sul palco.

Espanol :

El « conte de fous » de Lynda Lemay tiene un nuevo aspecto, una nueva cabeza. Su espectáculo « La vie est un conte de fous » ha cambiado. En LA ONZIÈME FOLIE, seguimos encontrando a la misma Lynda, la misma libertad, los mismos músicos en escena.

