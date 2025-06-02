LYNDA LEMAY – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

LYNDA LEMAY Début : 2026-02-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Quand deux étoiles du R’n’B unissent leurs voix, l’événement est incontournable !Après le succès de « Une Minute », Lynda et Imen Es passent à la vitesse supérieure avec un album commun événement. Une collaboration évidente entre deux voix puissantes et complémentaires, prêtes à offrir au public un projet unique, rempli d’émotion et de hits.Leur album commun a déjà créé l’effervescence sur les réseaux, et ce n’est que le début ! Après une release party à la Seine Musicale à Paris le 21 mai dernier, c’est en tournée que Lynda et Imen Es nous donne rendez-vous.Le compte à rebours est lancé.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57