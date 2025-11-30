LYNDA LEMAY – PASINO GRAND Aix En Provence

LYNDA LEMAY Début : 2025-11-30 à 19:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE :LA ONZIÈME FOLIE, le nouveau spectacle de LYNDA LEMAY.Le conte de fous de Lynda Lemay fait peau neuve, change de tête. Son spectacle « La vie est unconte de fous » a mué. Dans LA ONZIÈME FOLIE, on retrouve toujours la même Lynda, la mêmeliberté, les mêmes musiciens sur scène. Et pourtant, le voyage au cœur de la vie se fait pard’autres chemins. C’est la même intensité dans de nouveaux sentiments, dans des émotions quitrouvent le moyen d’être plus fortes que jamais. Ce sont les mêmes montagnes russes dans unmanège tout neuf. Les lumières dont Pierre Roy est le maître depuis des décennies nous en fontvoir de toutes les splendeurs, et le son assuré par un prodige en la matière nous colle lesinstruments au cœur et la voix de Lynda aux tripes.Il est question du même monde, mais sous d’autres éclairages. Lynda se renouvelle dans sesinterprétations, pousse encore plus loin l’improvisation, s’emporte, se marre et se marie àrépétition avec son public fidèle.Au piano, à la guitare et aux chœurs, un Claude Pineault complice et chaleureux crée en toutespontanéité des miracles d’arrangements. Idem pour Marc Angers qui ondule, vibrantd’émotion, le menton sur son violon magique. LA ONZIÈME FOLIE concorde avec la onzièmetournée de spectacles de Lynda à vie. Décidément, le onze porte bonheur.Mentions (production / co-productions / soutiens & mentions obligatoires) : Hallynda etAzimuth ProductionsDISTRIBUTION :Lynda Lemay : Chant / GuitareClaude Pineault : Guitare / Piano / ChoristeMarc Angers : multi instrumentiste

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13