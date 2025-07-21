Lynda Lemay Troyes

Lynda Lemay Troyes mercredi 4 février 2026.

Lynda Lemay

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 42 – 42 – 60 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Avec La Onzième Folie, Lynda Lemay revisite son précédent spectacle La vie est un conte de fous, dans une version renouvelée, toujours aussi libre et intense.

Entourée de ses musiciens complices, elle explore de nouvelles émotions, plus fortes que jamais, entre rires, confidences et improvisations.



Claude Pineault au piano et à la guitare, et Marc Angers au violon, l’accompagnent avec sensibilité, tandis que les lumières signées Pierre Roy et un travail sonore soigné subliment chaque moment.

Une 11e tournée placée sous le signe de l’émotion, du lien et du renouveau.



Texte, voix, guitare Lynda LEMAY

Piano, guitare, chœurs, arrangements Claude PINEAULT

Violon, chœurs Marc ANGERS .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

