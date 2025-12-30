LYNN ALHAMBRA Paris

LYNN Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Derrière son apparente douceur, LYNN écrit comme on respire : par nécessité. Elle observe, ressent, met des mots sur ce qu’on tait d’habitude : la fatigue d’aimer, la peur de se perdre, la beauté du manque. Entre lucidité et abandon, elle tisse un récit où l’intime devient collectif, où chaque phrase semble arrachée à quelque chose de vrai. « C’est le fait de le dire qui me fait y croire », dit-elle. Fake it until you make it.Cinq ans après s’être fait connaître avec le single bossa nova « Tes petites fesses » et un passage remarqué dans le studio Colors en 2023, LYNN, chanteuse originaire de la banlieue parisienne, signe son retour en août 2025 avec les singles « Tout pour moi » et L’autre banc . Elle s’apprête aujourd’hui à dévoiler son premier album « La vie me va si bien » en janvier 2026. Dans cet album et sur scène, elle partage des émotions intimes qui résonnent chez tout le monde, où chaque phrase semble naître d’une vérité profonde.LYNN se produira à l’Alhambra le 19 mars 2026 et dévoilera ses nouveaux titres lors d’un show hors du temps.

ALHAMBRA 21, RUE YVES TOUDIC 75010 Paris 75