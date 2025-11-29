LYNN, UN NOEL VIKING – CENTRE CULTUREL L’ORANGERIE Roissy En France

LYNN, UN NOEL VIKING Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE ROISSY EN FRANCE PRÉSENTE : LYNN, UN NOEL VIKINGLynn : les origines de Noël est une épopée viking pleine d’aventure. L’amour inconditionnel entre un père et sa fille les mènera à la rencontre de lutins magiques. Leur altruisme les conduira enfin à la plus belle des entreprises : Créer latoute première fête de Noël !Lynn : les origines de Noël est une comédie musicale qui propose un subtil équilibre entre théâtre, chansons, humour, suspens, aventures, rebondissements et chorégraphies endiablées ! Le tout orchestré avec une mise en scènedynamique et créative, sublimée par un mapping vidéo de grande qualité !Après Pirates et Sherlock Holmes, Safa Brothers Productions nous emmène à travers le plus féérique des mondes : celui de Noël.

CENTRE CULTUREL L’ORANGERIE 6 ALLÉE DU VERGER 95700 Roissy En France 95