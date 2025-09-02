Lynn, un Noël Viking Le Pin Galant Mérignac

GÉNÉRAL : 25 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 19 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Comédie musicale, « Lynn, un Noël Viking » est une épopée pleine d’aventures. L’amour inconditionnel entre un père et sa fille les mènera à la rencontre de lutins magiques. Leur altruisme les conduira à créer la toute première fête de Noël !

Dans la contrée du Nord, bien avant que Noël existe. Une jeune fille nommée Lynn sillonne les routes accompagnée de son père Vilken, un vieux viking à la retraite.

Au même moment, un équipage de pillards sans scrupules prévoit d’attaquer le village des lutins de Gotland. Affolés par la nouvelle, les lutins rencontrent Vilken et Lynn qui acceptent de les aider avec une stratégie aussi particulière qu’efficace : des boules et des guirlandes pour se défendre, des sucres d’orge géants en guise de murailles et des sapins pour s’y cacher et faire diversion. Après avoir repoussé les envahisseurs, Vilken prévoit la plus belle entreprise de sa vie : fabriquer des jouets avec les lutins pour tous les enfants opprimés de la contrée… Le tout premier Noël de l’histoire !

Un subtil équilibre entre théâtre, chanson, humour et suspens pour toute la famille !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

