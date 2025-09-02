Lynn : Un Noël Viking Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Lynn : Un Noël Viking Dimanche 21 décembre, 15h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Lynn : Un Noël Viking est une comédie musicale d’1h15 qui propose un subtil équilibre entre théâtre, chansons, humour, suspens, aventures et chorégraphies endiablées. Mise en scène par les frères Safa et chorégraphiée par Thomas Bimai, la production « Vent du sud musique » orchestre un spectacle dynamique et créatif, sublimé par un mapping vidéo de grande qualité.

L’histoire raconte l’amour inconditionnel entre un père et sa fille, qui les mène à la rencontre de lutins magiques. Leur générosité les conduira à accomplir la plus belle des missions : créer la toute première fête de Noël.

Rendez-vous le dimanche 21 décembre à 15h aux Fuseaux pour un spectacle familial à partir de 4 ans.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Comédie musicale jeune public mêlant théâtre, humour, chansons et danse, où un père et sa fille rencontrent des lutins pour créer la première fête de Noël. Saison Culturelle