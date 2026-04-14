Lynx, y-es-tu ?, La Scierie d’Entrevernes, Entrevernes

Lynx, y-es-tu ? Samedi 6 juin, 10h00 La Scierie d’Entrevernes Haute-Savoie

Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Le vallon d’Entervernes est un site propice pour le lynx. Le temps d’une matinée et d’une promenade facile dans les forêts des Bauges, venez découvrir l’écologie de cet animal discret et les menaces qui pèsent sur lui.

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Sortie dans un milieu propice au lynx Promenade forêt