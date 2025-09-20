Lyon, berceau du web français Centre de Calcul de l’IN2P3 Villeurbanne

Lyon, berceau du web français
Samedi 20 septembre, 10h00
Centre de Calcul de l'IN2P3
Métropole de Lyon

Le saviez-vous ? En 1992, le premier serveur web français a vu le jour à Villeurbanne, au Centre de Calcul de l’IN2P3 (CNRS), tout près de Lyon. À cette époque, le web, tout juste inventé au CERN à Genève, était encore réservé à un usage confidentiel entre physiciens pour échanger des données.

Découvrez l’histoire de cette révolution : pourquoi et comment le web est né, en quoi il se distingue d’Internet, et à quoi ressemblait le tout premier site web français. Vous y retrouverez aussi l’histoire de ses pionniers en France, Daniel Charnay et Wojciech Wojcik, et pourrez admirer la station NeXTcube qui a servi à héberger ce serveur historique.

Centre de Calcul de l'IN2P3
21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne

© Nadine Locatelli – CC-IN2P3 / CNRS