Lyon Street Food Festival Quai Pierre-Sémart La Mulatière
Lyon Street Food Festival Quai Pierre-Sémart La Mulatière jeudi 11 juin 2026.
La Mulatière
Lyon Street Food Festival
Quai Pierre-Sémart Les Grandes Locos La Mulatière Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-11
Le plus grand festival culinaire de France revient plus ambitieuse que jamais pour une 10e édition qui s’annonce être immanquable.
.
Quai Pierre-Sémart Les Grandes Locos La Mulatière 69350 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lyon Street Food Festival
France’s biggest culinary festival is back, more ambitious than ever, for a 10th edition that promises to be unmissable.
L’événement Lyon Street Food Festival La Mulatière a été mis à jour le 2025-10-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à La Mulatière (Rhône)
- Nuits Sonores Quai Pierre-Sémart La Mulatière 13 mai 2026