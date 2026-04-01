Lyon Street Food Festival Quai Pierre-Sémart La Mulatière

La Mulatière

Lyon Street Food Festival

Quai Pierre-Sémart Les Grandes Locos La Mulatière Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-11

Le plus grand festival culinaire de France revient plus ambitieuse que jamais pour une 10e édition qui s’annonce être immanquable.

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Quai Pierre-Sémart Les Grandes Locos La Mulatière 69350 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Lyon Street Food Festival

France’s biggest culinary festival is back, more ambitious than ever, for a 10th edition that promises to be unmissable.

L’événement Lyon Street Food Festival La Mulatière a été mis à jour le 2025-10-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme