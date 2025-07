Lyp’s Way en concert pour Les Concerts Tôt Place Cardinal Maury, Centre Valréas Valréas

Place Cardinal Maury, Centre Valréas Place Cardinal Maury Valréas Vaucluse

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

La Valse des As dans le cadre des Concerts Tôt à le plaisir de vous proposer le trio Lyp’s Way vendredi 01 Août à partir de 19h00.

Place Cardinal Maury, Centre Valréas Place Cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lavalsedesas@gmail.com

English :

As part of its Concerts Tôt program, La Valse des As is pleased to present the Lyp’s Way trio on Friday August 01 at 7pm.

German :

La Valse des As im Rahmen der Concerts Tôt hat das Vergnügen, Ihnen das Trio Lyp’s Way am Freitag, den 01. August ab 19.00 Uhr vorzustellen.

Italiano :

Nell’ambito della rassegna Concerts Tôt, La Valse des As è lieta di presentare il trio Lyp’s Way venerdì 01 agosto dalle 19.00.

Espanol :

En el marco de su ciclo Concerts Tôt, La Valse des As se complace en presentar al trío Lyp’s Way el viernes 01 de agosto a partir de las 19:00 horas.

