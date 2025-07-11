Lyrique Les béatitudes Cathédrale Saint-Étienne Metz
César Franck considérait Les Béatitudes comme son œuvre majeure.
Organiste de Sainte-Clotilde et fervent catholique, il travaille durant dix ans (de 1869 à 1879) à cette partition qui renouvelle de manière originale le genre de l’oratorio. De son vivant, il n’a malheureusement jamais pu en entendre une exécution intégrale avec orchestre. Les Béatitudes sont l’expression de la foi extrêmement profonde du compositeur, transformant sa prière en musique. C’est ce qui donne toute sa valeur et sa grandeur à cette œuvre rare, magistrale, ardente et engagée.Tout public
English :
César Franck considered Les Béatitudes to be his major work.
Organist at Sainte-Clotilde and fervent Catholic, he worked for ten years (from 1869 to 1879) on this score, an original innovation in the oratorio genre. Unfortunately, he was never able to hear a complete performance with orchestra during his lifetime. The Beatitudes are an expression of the composer’s profound faith, transforming his prayer into music. This is what gives this rare, masterly, ardent and committed work its value and grandeur.
German :
César Franck betrachtete Les Béatitudes als sein Hauptwerk.
Als Organist von Sainte-Clotilde und gläubiger Katholik arbeitete er zehn Jahre lang (von 1869 bis 1879) an dieser Partitur, die das Genre des Oratoriums auf originelle Weise erneuerte. Zu seinen Lebzeiten konnte er leider nie eine vollständige Aufführung mit Orchester hören. Die Seligpreisungen sind Ausdruck des extrem tiefen Glaubens des Komponisten, der sein Gebet in Musik umsetzte. Das ist es, was diesem seltenen, meisterhaften, glühenden und engagierten Werk seinen Wert und seine Größe verleiht.
Italiano :
César Franck considerava Les Béatitudes la sua opera principale.
Come organista di Sainte-Clotilde e fervente cattolico, lavorò per dieci anni (dal 1869 al 1879) a questa partitura, che rappresentava un’innovazione originale nel genere dell’oratorio. Purtroppo non riuscì mai a sentirne un’esecuzione completa con orchestra durante la sua vita. Le Beatitudini sono l’espressione della profondissima fede del compositore, che trasforma la sua preghiera in musica. È questo che dà tutto il valore e la grandezza a quest’opera rara, magistrale, ardente e impegnata.
Espanol :
César Franck consideraba Les Béatitudes como su gran obra.
Organista de Sainte-Clotilde y ferviente católico, trabajó durante diez años (de 1869 a 1879) en esta partitura, que constituía una innovación original en el género oratorio. Desgraciadamente, nunca pudo escuchar en vida una interpretación completa con orquesta. Las Bienaventuranzas son una expresión de la fe extremadamente profunda del compositor, que transforma su oración en música. Esto es lo que da todo el valor y la grandeza a esta obra rara, magistral, ardiente y comprometida.
