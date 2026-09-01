Lys – Quilles de 9 : Une tradition qui se raconte Quiller de Lys Lys
dimanche 20 septembre 2026 · Quiller de Lys · Lys
Informations pratiques
Lys
Lys – Quilles de 9 : Une tradition qui se raconte
Quiller de Lys 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Profitez d’un après-midi entièrement dédié à la quille de 9, ce jeu traditionnel emblématique du patrimoine béarnais. Pierre Coudouy vous en dévoilera l’histoire et les secrets lors d’une conférence commentée, avant de laisser place à un conte inédit, imaginé pour l’occasion par Fabienne Rebeyrol, conteuse professionnelle. Petits et grands pourront ensuite s’initier au jeu aux côtés des quillous, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Une occasion idéale de (re)découvrir cette tradition vivante — et de repartir avec le livre de Pierre Coudouy, dédicacé pour l’occasion. .
Quiller de Lys 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 98 48 75
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English : Lys – Quilles de 9 : Une tradition qui se raconte
L’événement Lys – Quilles de 9 : Une tradition qui se raconte Lys a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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