Lys – Quilles de 9 : Une tradition qui se raconte Quiller de Lys Lys

Informations pratiques

Lys

Lys – Quilles de 9 : Une tradition qui se raconte

Quiller de Lys 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Profitez d’un après-midi entièrement dédié à la quille de 9, ce jeu traditionnel emblématique du patrimoine béarnais. Pierre Coudouy vous en dévoilera l’histoire et les secrets lors d’une conférence commentée, avant de laisser place à un conte inédit, imaginé pour l’occasion par Fabienne Rebeyrol, conteuse professionnelle. Petits et grands pourront ensuite s’initier au jeu aux côtés des quillous, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Une occasion idéale de (re)découvrir cette tradition vivante — et de repartir avec le livre de Pierre Coudouy, dédicacé pour l’occasion. .

Quiller de Lys 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 98 48 75

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English : Lys – Quilles de 9 : Une tradition qui se raconte

L’événement Lys – Quilles de 9 : Une tradition qui se raconte Lys a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées