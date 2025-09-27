Lysandra a 20 ans! Rétrospective de l’association: « L’Effet Papillon » et projection: « Le vivant qui se défend » Beaufort-sur-Gervanne

Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Début : 2025-09-27 19:45:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Vingt ans de passion, de ­partage et d’actions pour le Vivant, ça compte ! Fêtons ça ensemble. Rétrospective des actions de l’association puis projection d’un film inspirant « Le Vivant qui se défend ». Suivi d’un débat.

Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 32 34 contact@assolysandra.org

English :

Twenty years of passion, sharing and action for Life, that counts! Let’s celebrate together. A retrospective of the association’s actions, followed by a screening of the inspiring film « Le Vivant qui se défend ». Followed by a debate.

German :

20 Jahre Leidenschaft, Austausch und Aktionen für das Lebendige Leben zählen! Lassen Sie uns das gemeinsam feiern. Rückblick auf die Aktionen des Vereins und anschließend Vorführung des inspirierenden Films « Le Vivant qui se défend » (Das Lebendige, das sich wehrt). Anschließend Diskussion.

Italiano :

Vent’anni di passione, condivisione e azione per la vita: questo conta qualcosa! Festeggiamo insieme. Una retrospettiva delle azioni dell’associazione, seguita dalla proiezione del film ispiratore « Le Vivant qui se défend ». Seguirà un dibattito.

Espanol :

Veinte años de pasión, intercambio y acción por la vida: ¡eso cuenta! Celebrémoslo juntos. Una retrospectiva de las acciones de la asociación, seguida de la proyección de la inspiradora película « Le Vivant qui se défend ». A continuación, debate.

