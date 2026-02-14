M.A.D ! Je te promets la forêt-rebelle (contre-création), L’espace d’Albret, Nérac

M.A.D ! Je te promets la forêt-rebelle (contre-création) 4 et 5 avril L’espace d’Albret Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-04T20:00:00+02:00 – 2026-04-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-05T14:00:00+02:00 – 2026-04-05T15:30:00+02:00

Après avoir créé M.A.D ! au Théâtre de la Tempête en juin 2024 dans une version longue (2h20), avec 7 acteurices au plateau, 18m de profondeur, des jeux de transparence via l’image vidéo au travers de plusieurs plans de tulles, nous décidons de remonter le texte en considérant celui-ci comme étant le matériau brut et central de cette nouvelle version.

Elle s’ancre dans l’épure, nous sommes 4, le plateau est nu, seules des chaises pour accueillir les spectateur.ice.s sont disséminées dans l’espace de jeu, les comédien.ne.s, se retrouvant sur le même plan que le public et dirigeant le son et la lumière directement depuis le plateau. Les spectateurices sont déplacé.e.s par deux fois, dans trois espaces, correspondant aux trois actes de la pièce. Cette nouvelle version est aussi vouée à jouer hors des théâtres, dans des lieux non-dédiés, en itinérance. Chaque représentation se réinvente dans l’espace qui l’accueille, créant une complicité supplémentaire avec le spectateur, et engageant une interaction au plus près des endroits de la fiction.

Le plein-air est bienvenu, les milieux naturels, urbains ou industriels seront tous pertinents.

Une femme apprend la mort de son frère sur une ZAD en forêt. Elle se rend sur les lieux et cherche à comprendre. Elle rencontre les insurgés de la terre qui ont connu son frère, leurs noms sont poétiques ou drôles (Mick Acab, John Wild, Rem Bau), mais aussi une sorcière qui parle du graal, une chamane Yanomami, un vieux jardinier qui se fait appeler Neil Armstrong, un conquistador fou, un chien nommé Walden, et enfin le gendarme qui a tué son frère.

À leur contact, elle se lance à corps perdu dans les rites comme dans les affrontements, jusqu’à participer au grand procès en justice réparatrice convoqué par les forêts du monde. Que faire lorsque les forces en présence sont inégales ?

Joséphine Serre reprend le chemin de la fable et des énigmes poétiques pour interroger nos capacités à nous révolter quand le système s’enraye et devient inhumain. Elle nous entraîne dans une ZAD théâtrale, une épopée haletante. Quand la forêt rebelle se met en marche, il y a de quoi trembler… ou espérer !

L’espace d’Albret 51 Quai de la Baise, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553974050 http://www.espacedalbret.fr

L’Instant Propice Théâtre Hors-les-murs

Vahid Amanpour