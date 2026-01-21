M.A.O Cormontreuil + Mon Cher Guy en concert le 26 mars à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris

M.A.O CORMONTREUIL

Le groupe en quelques mots… Né au cours de l’été 2023, M.A.O. Cormontreuil réunit Marianne Mérillon (Black Bones, The Bewitched Hands), Anthonin Ternant (Black Bones, Angel, The Bewitched Hands) et Odilon Horman (Chester Remington, Black Bones). Résolument pop et dansant, le groupe rémois dévoile régulièrement de nouveaux titres, mis en image par Anthonin. Sur scène, le trio propose un set compact, sorte de mixtape indie house jouée live, où les titres s’enchaînent avec des transitions électro. Le tempo monte tout au long du set pour passer de 90 à 150 bpm à son climax. Sur les réseaux, l’image et la communication de M.A.O. Cormontreuil se sont construites autour d’une agence fictive dans des bureaux qui le sont tout autant, rappelant à la fois l’esprit DIY avec lequel le groupe produit sa musique et les balbutiements de la M.A.O. au début des années 2000.

MON CHER GUY

Cowgirl électro, Mon cher Guy est une DJ et productrice indie dance qui nous entraîne dans un univers forain merveilleux et cinématographique. Après s’être affirmée sur la scène électro underground dès 2022 avec des dates au Rex Club, au Sucre à Lyon, au Badaboum ou encore au Warehouse de Nantes, elle franchit une nouvelle étape en 2024 en s’ouvrant aux musiques actuelles. Son EP Cowboy Circus, sorti le 13 juin, lance sa première tournée live set, où la jeune productrice nous entraîne dans un chapiteau sombre, porté par des compositions épiques aux rythmes galopants. L’EP comporte deux collaborations : l’une avec le groupe Les Clopes, l’autre avec Alice et Moi. Mon cher Guy a été headliner au Popup! en février puis au Point Éphémère le 6 mai. Elle s’est produite à Madame Loyal, au Cabaret Sauvage, au Pitchfork, au Madcow et a remporté le Mad Cool Talents Festival à Madrid après avoir été révélée au Delta Festival par RIFFX.

Entre électro-pop inventive et beats cinématiques, M.A.O Cormontreuil et Mon Cher Guy offriront un concert vibrant, visuel et immersif, où énergie, surprises et danse se rencontrent sans retenue !

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h30 à 23h30

payant

Prévente 15€

Tarif plein 18€

Public adultes.

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris



