M.E.M.M. au Mauvais Endroit au Mauvais Moment Carré Saint-Médard-en-Jalles

M.E.M.M. au Mauvais Endroit au Mauvais Moment Mardi 4 avril 2023, 20h30 Carré Gironde

Début : 2023-04-04T20:30:00 – 2023-04-04T21:30:00

Fin : 2023-04-04T20:30:00 – 2023-04-04T21:30:00

24 heures ou la vie d’une femme

Voltigeuse en main à main et cadre coréen, Alice Barraud a su très tôt que, de cette blessure provenant d’une rafale de kalachnikov un soir de novembre 2015, elle ferait un spectacle. Chronique d’une reconstruction par les mots, par le corps, par l’humour, M.E.M.M joue les équilibristes entre force et fragilité, rire et larmes, détermination à voler à nouveau et abattement de n’y pas parvenir. Discret et protecteur, Raphaël De Pressigny (musicien du groupe Feu! Chatterton) accompagne de ses percussions chaque étape de la reconstruction d’Alice et sa reconquête d’un corps qui, parfois, se dérobe. Le duo tendre et émouvant relève le défi immense de transformer ce qui est laid en tableau éblouissant, et oppose à l’obscurantisme la lumière de la création.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.carrecolonnes.fr/spectacle?id_spectacle=565 »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Alice Barraud & Raphaël De Pressigny spectacle performance

Jerome-Heymans