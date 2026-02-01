M. et Mme De Pontivy La Thérapie Le Patis Le Mans

M. et Mme De Pontivy La Thérapie

Le Patis 38 Rue d’Eichthal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19 22:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-12

Prochainement au Cabaret Le Patis. Spectacle humour (+12 ans) M. et Mme De Pontivy La Thérapie

Marié depuis plusieurs années, le couple de M. et Mme De Pontivy est au beau fixe. Couteau à droite, fourchette à gauche, Monsieur et Madame sont l’excellence dans l’art du savoir vivre en haute société. Cependant, d’apparence bien éduqués, leurs idéaux transparaissent malgré eux et éclatent parfois au grand jour comme une soupape de cocotte-minute sous pression. Arriveront-t-ils à garder la face si un évènement inattendu chamboulait leur quotidien ? Venez découvrir l’intimité sans tabou de ce couple rocambolesque et haut en couleurs, dans un spectacle mêlant comédie, chant et danse. Le quotidien déjanté et les secrets inavouables de ces deux énergumènes ne vous feront pas culpabiliser de mélanger les torchons avec les serviettes. .

Le Patis 38 Rue d’Eichthal Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 87 75 72 cabaretlepatis@orange.fr

English :

Coming soon at Cabaret Le Patis. Comedy show (+12 years) M. et Mme De Pontivy La Thérapie

