M.I.A.M.!#5 – Salle Festive du Breil Nantes, 5 juillet 2025 14:00, Nantes.

Gratuit : oui gratuit réservations conseillées pour le Grand Banquet du dimanche 6 juillet à 12h30 Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Vous reprendrez bien un peu de M.I.A.M! ?Pour cette 5? édition, LOLAB et ses partenaires vous proposent un menu alléchant, tourné vers la curiosité, la convivialité, le partage et la découverte !Du 4 au 6 juillet, le Jardin du 38Breil accueillera plus d’une quinzaine de propositions artistiques et culinaires : performances artistiques, spectacles jeune public, banquets…On y parlera du lien entre le cerveau et le ventre, on y accueillera un cheval géant, on chantera ensemble (et juste), on partagera le pain et bien d’autres choses, on fera des rencontres mystérieuses et improbables, on sortira nos plus belles nappes pour les plus petits et nos plus belles tasses avec les plus âgés, on respirera comme des batraciens et surtout, on ne badinera toujours pas avec l’amour.M.I.A.M ! c’est toujours ouvert à tous.tes et toujours gratuit.au programme :> vendredi 04 juillet à partir de 18h00 :- Sofian Jouini / Jedeya & projet Cabane- The international Galettes show- Cie Paris Bénares / Chevâl- Marion Uguen / initiation à la méthode COA- François Saumonneau & Émilie Marqué / ‘not a fucking karaoke> samedi 05 juillet à partir de 14h00 : spécial KIDS !- Sur la Nappe / Suzon Mézière & Bérenger Heurtaux (avec La Bouche d’Air)- La Grande Kermesse#2 / Arbre de liberté & MDQ du Breil- Stomach Company / Prrrtt! – épisode#1> dimanche 06 juillet à partir de 12h00 :- Le Grand Banquet- au cœur du Lapin / TUTU- Mathilde Dantec / La conjecture de la tasse- Marion Thomas, Victor Dervaux & Manon Geoffroy / On ne badine toujours pas avec l’amour (avec TU Nantes)toutes les infos sur : www.lolab.org/miam2025> accès:- tram ligne 3 : arrêt “longchamps”- bus ligne 54 : arrêt “Petit Carcouet”- bus ligne 10 : arrêt “stade SNUC”- parkings véhicules en nombres et gratuits- accroches vélos sécurisés> partenaires : atelier marie & alphonse / Arbre de liberté / La Bouche d’Air / T.U Nantes / Maison de quartier du Breil / RIG Malville / Les Invent’Art / cie Moradi / cie Ecart / bibliothèque de Nantes / Biche production / Interstices> soutiens : Ville de Nantes / Préfecture de Loire Atlantique – contrat de Ville

Salle Festive du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

0240679536