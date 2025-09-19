M.I.I.M – Médiations Innovantes et Itinérantes du MAMAC Observatoire de la Côte d’Azur Nice

M.I.I.M – Médiations Innovantes et Itinérantes du MAMAC Vendredi 19 septembre, 11h00, 14h00 Observatoire de la Côte d’Azur Alpes-Maritimes

Gratuit, Réservation obligatoire

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Uniquement sur inscription via le calendrier des visites scolaires.

À l’occasion du dispositif dédié aux scolaires « Levez les yeux ! » des Journées Européennes du Patrimoine 2025, le MAMAC et ses M.I.I.M – Médiations Innovantes et Itinérantes – s’installent à l’Observatoire. Venez vivre une expérience artistique unique dans un lieu hors du commun : la Grande Coupole de l’Observatoire de la Côte d’Azur.

À la croisée de la danse, du cirque et des arts plastiques, cette performance originale rend hommage à l’univers d’Alexander Calder, lui-même passionné de cirque. Légère, poétique et surprenante, elle se nourrit de l’espace qui l’accueille et se réinvente à chaque représentation.

Dans ce décor majestueux, formes, couleurs et mouvements prennent vie pour vous entraîner dans un voyage sensoriel entre rêve, poésie et folie douce. Intime et interactive, la pièce s’adresse à tous et invite le public à partager un moment suspendu, où l’art s’anime au plus près de vous.

Observatoire créé à l'initiative et grâce aux moyens de Raphaël Bischoffsheim, fils de banquier passionné d'astronomie. Il acquiert le site au sommet du Mont-Gros en 1879 et demande à l'architecte Charles Garnier de concevoir le projet architectural dont les travaux commencent en 1881. L'abri de la grande lunette équatoriale est réalisé avec l'aide de l'ingénieur Gustave Eiffel, constructeur d'une coupole cylindro-sphérique en charpente métallique qui, pour permettre la rotation, repose dans une cuve circulaire remplie d'eau. Ensemble inauguré en 1887. En 1931, l'observatoire reçoit de la firme Carl Zeiss de Iéna, au titre des dommages de guerre, deux nouveaux instruments équatoriaux, un chercheur de comètes et un astrographe double. Pour les abriter, la coupole Schaumasse et le bâtiment et coupole de l'astrographe sont construits par l'architecte niçois Honoré Aubert. Importance scientifique des équipements.

©MAMAC