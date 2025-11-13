M LE MAUDIT de Fritz Lang — CINÉ-BD Cinéma du TNB Rennes Jeudi 13 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Ty Bull…Tome 2 et le TNB s’associent une nouvelle fois pour vous proposer une soirée Ciné-BD. En présence de Alex W. Inker auteur de la BD Krimi

M LE MAUDIT de Fritz Lang, présenté par Alex W. Inker

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute cette agitation la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue.

1h32, Allemagne, 1952

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

16h – 19h – Séance de **dédicaces** de la bande-dessinée _**Krimi**_ à la librairie Ty Bull… Tome 2

20h30 – **Projection** du film _**M le Maudit**_ et r**encontre avec Alex W. Inker**

22h30 – Séance de **dédicaces** de la bande-dessinée _**Krimi**_ à la librairie Ty Bull… Tome 2

Librairie Ty Bull…Tome 2, 13 rue Saint Hélier – 35000 Rennes

« On ne va pas vous cacher qu’en apprenant la venue d’Alex W. Inker on a fait quelques backflips de joie (bon et depuis on est tous en semie-incapacité mais ça en valait la peine ! ). Alex W. Inker est un dessinateur de talent qui nous émerveille un peu plus à chaque nouvel album, c’est aussi l’auteur d’une thèse de doctorat consacrée aux rapports d’intermédialité entre cinéma et bande dessinée (et ouais rien que ça !! ). Autant vous dire que les échanges à l’issue de la projection seront passionnants ! Dans la bande dessinée _Krimi_, scénarisée par Thibaut Vermot et dessinée par Alex W. Inker, nous assistons à la genèse fictionnelle du film M le Maudit de Fritz Lang. La BD mêle habilement des éléments véridiques de la vie du réalisateur allemand à des personnages ou actions que l’on retrouve dans le film. Un magnifique hommage à ce chef-d’œuvre cinématographique des années 30. »

– Librairie Ty Bull…Tome 2

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine