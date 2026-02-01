M.O.L.I.È.R.E cie du Grand Tigre

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène.

Trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène.

Et pour retracer de manière bien subjective (quoique instruite) le parcours de Jean-Baptiste, ces figures puisent aux mots des personnages de Molière les récits d’une vie d’homme prennent des reflets bariolés à l’éclat des scènes de ses pièces. 12 .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three actors and a musician throw themselves into the life and work of the man who was undoubtedly the most joyful, the most spirited, the cleverest, the craziest and the strongest of all stage performers.

L’événement M.O.L.I.È.R.E cie du Grand Tigre Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire