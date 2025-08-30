M.O.L.I.E.R.E. Grand Tigre La Coupole Saint-Loubès

Grand Tigre Vendredi 24 avril 2026, 20h30 La Coupole Gironde

Tout public à partir de 10 ans

Normal 18€ . Réduit 14€

Moins de 26 ans 11€

Début : 2026-04-24T20:30:00 – 2026-04-24T22:00:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00 – 2026-04-24T22:00:00

On y voit comment Jean-Baptiste Poquelin refuse sa destinée de tapissier pour devenir comédien. On y croise entre autre son père, Louis XIV, Lully, le jeune Jean Racine, ses compagnons de troupe, des médecins…

Et pour retracer de manière bien subjective (quoiqu’instruite) le parcours de Jean-Baptiste, ces figures puisent les mots des personnages des pièces de Molière. Ainsi, les récits de sa vie prennent des reflets bariolés à l’éclat des scènes de ses œuvres.

Trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène.

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Méli-mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Éponyme est un astucieux acronyme de MOLIÈRE. C’est tout en astuces, justement, que ce spectacle traverse sa vie et son œuvre. découverte molière

la coupole