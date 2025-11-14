m-O-m : concert-performance de Thomas Laigle Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

m-O-m : concert-performance de Thomas Laigle Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris vendredi 14 novembre 2025.

m-O-m (musique-Orchestrale-magnétique) est née d’une fascination : amplifier la lumière pour l’écouter.

Quand le lumineux devient sonore, la puissance vibratoire des lampes invoque un lyrisme électrique sur fond de couinements magnétiques. Des sonorités noisy calquées sur une rythmique technoïde primaire, de l’ambient coloré. Un dispositif de traitement sonore analogique temps réel pour une richesse spectrale lumineuse augmentée. Un concert-installation immersif qui dialogue avec l’espace. Thomas Laigle,

PRESSE & LIENS

Thomas Laigle Thomas Laigle est un artiste sonore et visuel. Ses recherches explorent les interactions entre phénomènes naturels, technologie et êtres vivants. À rebours de l’immatérialité croissante du monde actuel, il propose des expériences sensorielles dans une approche low-tech à travers une variété de médiums. Dans sa pratique artistique, la lumière et le son sont souvent interconnectés au point de ne former qu’une seule entité. Dans le cadre de ses créations Art/Science, Thomas collabore avec des spécialistes renommé.e.s en entomologie, microbiologie et océanologie, enrichissant ainsi ses œuvres d’une expertise scientifique. Ses concerts-performances sont présentés internationalement notamment Festival d’Avignon, Stereolux, Biennale Chroniques, Interstice festival, Point Ephémère, Ménagerie de Verre, Galerie Suzanne Tarasieve, Montévidéo-Marseille, Experimance (DE), Liège Electronique (BE), Spektrum-Berlin (DE), Mapping festival (CH), Art Quarter Budapest (HU)… Depuis 2023, il coorganise à Berlin Soft Incident, une série de performances axées sur les pratiques corporelles et sonores.

INSOLITE ! En écho avec la thématique 2025 du festival « Monte Le Son », la bibliothèque Naguib Mahfouz invite l’artiste Thomas Laigle avec son projet m-O-m.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/