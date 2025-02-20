M.Pokora Adrénaline tour Brest Arena Brest

M.Pokora Adrénaline tour

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 Ans, l’artiste est de retour !

Un nouveau spectacle sensationnel, accompagné d’une scénographie hors du commun imaginée pour créer un moment de partage unique avec le public.

Réputé pour ses performances scéniques exceptionnelles, le chanteur ne cesse de repousser les limites de la mise en scène et sera à nouveau entouré de ses danseurs et musiciens dans un décor hors norme pour vous offrir un spectacle à couper le souffle.

C’est la promesse d’un pur concentré d’émotions et de partage. Une montée d’adrénaline sans fin ! Une fois le show fini, vous n’aurez qu’une seule envie… Recommencer !

Informations pratiques

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30* (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

