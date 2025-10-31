M Pokora Adrenaline Tour Zenith de Limoges Limoges

M Pokora Adrenaline Tour

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 95 – 95 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de

sa tournée des 20 ANS, Matt Pokora revient en 2025 avec ADRÉNALINE TOUR . Un nouveau spectacle sensationnel, accompagné d’une scénographie hors du commun

imaginée pour créer un moment de partage unique avec le public. Réputé pour ses performances scéniques exceptionnelles, Matt Pokora ne cesse de

repousser les limites de la mise en scène et sera à nouveau entouré de ses danseurs et

musiciens dans un décor hors norme pour vous offrir un spectacle à couper le souffle.

C’est la promesse d’un pur concentré d’émotions et de partage. Une montée d’adrénaline

sans fin ! .

