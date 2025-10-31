M Pokora Adrenaline Tour Zenith de Limoges Limoges
M Pokora Adrenaline Tour Zenith de Limoges Limoges samedi 4 avril 2026.
M Pokora Adrenaline Tour
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 95 – 95 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de
sa tournée des 20 ANS, Matt Pokora revient en 2025 avec ADRÉNALINE TOUR . Un nouveau spectacle sensationnel, accompagné d’une scénographie hors du commun
imaginée pour créer un moment de partage unique avec le public. Réputé pour ses performances scéniques exceptionnelles, Matt Pokora ne cesse de
repousser les limites de la mise en scène et sera à nouveau entouré de ses danseurs et
musiciens dans un décor hors norme pour vous offrir un spectacle à couper le souffle.
C’est la promesse d’un pur concentré d’émotions et de partage. Une montée d’adrénaline
sans fin ! .
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55
English : M Pokora Adrenaline Tour
German : M Pokora Adrenaline Tour
Italiano :
Espanol : M Pokora Adrenaline Tour
L’événement M Pokora Adrenaline Tour Limoges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Limoges Métropole