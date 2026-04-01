M Pokora Adrenaline Tour Palais Nikaïa Nice
M Pokora Adrenaline Tour Palais Nikaïa Nice vendredi 10 avril 2026.
Nice
M Pokora Adrenaline Tour
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 65 – 65 – 95 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 ans, M Pokora revient avec Adrenaline Tour.
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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
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English : M Pokora Adrenaline Tour
After igniting the largest rooms and brought together more than 500,000 spectators during his 20 -year -old tour, M Pokora returns with Adrenaline Tour.
L’événement M Pokora Adrenaline Tour Nice a été mis à jour le 2024-11-29 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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