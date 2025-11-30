M.POKORA – ZENITH DE LILLE Lille

M.POKORA Début : 2025-11-30 à 18:00. Tarif : – euros.

ARACHNEE PRODUCTIONS & M2THEP PRÉSENTENT : M.POKORAAprès avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 ANS, Matt Pokora revient en 2025 avec « ADRÉNALINE TOUR ».Un nouveau spectacle sensationnel, accompagné d’une scénographie hors du commun imaginée pour créer un moment de partage unique avec le public. Réputé pour ses performances scéniques exceptionnelles, Matt Pokora ne cesse de repousser les limites de la mise en scène et sera à nouveau entouré de ses danseurs et musiciens dans un décor hors norme pour vous offrir un spectacle à couper le souffle.C’est la promesse d’un pur concentré d’émotions et de partage. Une montée d’adrénaline sans fin !Une fois le show fini, vous n’aurez qu’une seule envie… Recommencer !

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59