M Radio Live Kiosque Animations Montgenèvre

M Radio Live

Kiosque Animations Front de neige Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Le #MRadioLive, c’est un concert sans précédent dans les Alpes du Sud. Une belle opportunité d’assister à un événement multi artistes gratuit qui raisonnera longtemps dans les mémoires !

Kiosque Animations Front de neige Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

English :

The #MRadioLive is an unprecedented concert in the Southern Alps. A great opportunity to attend a free multi-artist event that will live long in the memory!

L’événement M Radio Live Montgenèvre a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Montgenèvre