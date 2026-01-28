M Radio Live Kiosque Animations Montgenèvre
M Radio Live Kiosque Animations Montgenèvre mercredi 11 février 2026.
M Radio Live
Kiosque Animations Front de neige Montgenèvre Hautes-Alpes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Le #MRadioLive, c’est un concert sans précédent dans les Alpes du Sud. Une belle opportunité d’assister à un événement multi artistes gratuit qui raisonnera longtemps dans les mémoires !
Kiosque Animations Front de neige Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com
English :
The #MRadioLive is an unprecedented concert in the Southern Alps. A great opportunity to attend a free multi-artist event that will live long in the memory!
L’événement M Radio Live Montgenèvre a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Montgenèvre