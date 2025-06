M.U.R de Rennes #46 par Swed Oner Le M.U.R Rennes Rennes 29 juin 2025

M.U.R de Rennes #46 par Swed Oner Le M.U.R Rennes Rennes 29 juin – 2 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’association Le M.U.R de Rennes invite l’artiste Swed Oner pour créer une œuvre sur le M.U.R (Modulable, Urbain, Réactif), qui emprunte à l’affichage publicitaire son format et son rituel.

Le M.U.R (acronyme pour Modulable, Urbain, Réactif) emprunte à l’affichage publicitaire son format et son rituel pour la promotion de l’art contemporain urbain et offre des œuvres créées successivement par des artistes régionaux, nationaux et internationaux. Une performance en direct a lieu chaque trimestre sur le M.U.R. C’est l’occasion d’un rendez-vous convivial, de moments d’échanges entre l’artiste et le public, en plein cœur de Rennes. Cet été, c’est Swed Oner qui a répondu à l’invitation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-29T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-02T20:00:00.000+02:00

1



Le M.U.R Rennes 34, rue Vasselot 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine