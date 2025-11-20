M. Un amour suprême Jas de Bouffan Aix-en-Provence

M. Un amour suprême

Jeudi 20 novembre 2025 à partir de 19h30.

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h30. Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-20 19:30:00

2025-11-20 2025-11-21

À la croisée de la poésie, du théâtre et de la musique, ce spectacle unique émerge de la rencontre entre Gustavo Giacosa, comédien et metteur en scène, et Fausto Ferraiuolo, musicien, avec l’artiste visionnaire Melina Riccio.

Melina, figure emblématique de l’Art Brut, exprime avec une urgence vitale son désir de sauver l’humanité et la nature de leur destruction. À travers ses chansons, poèmes, graffitis et broderies, elle tente de recoudre un monde fragmenté, restaurer des liens perdus avec l’essentiel.



Giacosa et Ferraiuolo ont suivi avec attention le parcours de Melina, collectant ses œuvres et ses pensées pour en faire un témoignage précieux de sa fragilité et de sa force. Ce spectacle s’inspire librement de cette rencontre intime, transformant les fragments de son œuvre en une expérience vivante mêlant musique et images, afin de faire vibrer sa voix essentielle.



S’inscrivant dans une trilogie dédiée à l’Art Brut, après Nannetti le colonel astral et Giovanni !…en attendant la bombe ), ce dernier volet approfondit les réflexions sur l’altérité et la marginalité créatrice, tout en interrogeant le rapport de l’artiste à la société et à l’écologie. En partageant ces traces sensibles et poétiques, le spectacle ouvre un espace de rencontre et d’écoute, où l’art et la différence se conjuguent pour révéler une humanité fragile mais pleine d’espoir.



L’ambition est claire rappeler que reconstruire le Paradis sur Terre n’est pas seulement l’utopie d’une artiste isolée, mais une nécessité collective qui passe par l’art, l’empathie et l’ouverture à l’autre. .

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At the crossroads of poetry, theater and music, this unique show is the result of an encounter between actor-director Gustavo Giacosa, musician Fausto Ferraiuolo and visionary artist Melina Riccio.

German :

An der Schnittstelle zwischen Poesie, Theater und Musik entsteht diese einzigartige Aufführung aus der Begegnung des Schauspielers und Regisseurs Gustavo Giacosa und des Musikers Fausto Ferraiuolo mit der visionären Künstlerin Melina Riccio.

Italiano :

All’incrocio tra poesia, teatro e musica, questo spettacolo unico nasce dall’incontro tra l’attore e regista Gustavo Giacosa, il musicista Fausto Ferraiuolo e l’artista visionaria Melina Riccio.

Espanol :

En la encrucijada de la poesía, el teatro y la música, este espectáculo único es el resultado del encuentro entre el actor y director Gustavo Giacosa, el músico Fausto Ferraiuolo y la artista visionaria Melina Riccio.

L’événement M. Un amour suprême Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence