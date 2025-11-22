Ma bastide au fil de l’eau Sainte-Foy-la-Grande
Ma bastide au fil de l’eau Sainte-Foy-la-Grande samedi 22 novembre 2025.
Ma bastide au fil de l’eau
Quai de la Brèche Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Ma bastide au fil de l’eau.
Arrivée de la gabarre Elina quai de la Dordogne (Quai de la Brèche), sous le cinéma La Brèche.
Visites, animations et expositions de 14h à 18h le samedi 22 Novembre.
Renseignements Association Coeur de Bastide au 05 57 48 61 21 .
Quai de la Brèche Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 48 61 21
