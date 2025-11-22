Ma bastide au fil de l’eau

Quai de la Brèche Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ma bastide au fil de l’eau.

Arrivée de la gabarre Elina quai de la Dordogne (Quai de la Brèche), sous le cinéma La Brèche.

Visites, animations et expositions de 14h à 18h le samedi 22 Novembre.

Renseignements Association Coeur de Bastide au 05 57 48 61 21 .

Quai de la Brèche Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 48 61 21

English : Ma bastide au fil de l’eau

German : Ma bastide au fil de l’eau

Italiano :

Espanol : Ma bastide au fil de l’eau

L’événement Ma bastide au fil de l’eau Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-11-14 par OT du Pays Foyen