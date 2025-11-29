Ma Belle-Mère elle a dit à la Coconerie La Coconnerie Aurel

Ma Belle-Mère elle a dit à la Coconerie La Coconnerie Aurel samedi 29 novembre 2025.

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Début : 2025-11-29 20:30:00

Une performance du duo les Bestiales né de la rencontre entre Franz et Eloïse Plantrou, autrice, éditrice et femme de radio.

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

A performance by the « Bestiales » duo, born of the encounter between Franz and Eloïse Plantrou, author, publisher and radio personality.

German :

Eine Performance des Duos « les Bestiales », das aus der Begegnung zwischen Franz und Eloïse Plantrou, Autorin, Herausgeberin und Radiofrau, entstanden ist.

Italiano :

Una performance del duo « les Bestiales », frutto dell’incontro tra Franz ed Eloïse Plantrou, autrice, editrice e radiocronista.

Espanol :

Actuación del dúo « les Bestiales », fruto del encuentro entre Franz y Eloïse Plantrou, escritora, editora y locutora de radio.

