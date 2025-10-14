Ma bulle bien-être La Baule-Escoublac

Ma bulle bien-être La Baule-Escoublac mardi 14 octobre 2025.

Ma bulle bien-être

maison du guézy La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16

Un cycle d’ateliers pour se reconnecter à soi

Un espace de respiration, de détente et de découverte, pensé pour favoriser le bien-être, la confiance en soi et l’écoute du corps.

Trois thématiques au cœur du parcours

Être à l’écoute de ses émotions

Vitalité et estime de soi

Être à l’écoute de son corps

Chaque atelier propose

Un moment d’échange bienveillant

Une pratique accessible et personnalisée

Des approches complémentaires

Socio-esthétique pour se (re)construire, retrouver une image positive de soi et faciliter la réintégration sociale, familiale ou professionnelle

Réflexologie palmaire pour stimuler les points réflexes des mains, apaiser les tensions et favoriser l’équilibre intérieur

Aromachologie pour comprendre l’impact des odeurs sur les émotions et utiliser les huiles essentielles en toute sécurité

Des thèmes concrets abordés

Le visage, reflet des émotions

Le calme au bout des doigts

Gérer ses émotions par les odeurs

Troubles du sommeil et lâcher-prise

Immunité et vitalité

Dynamisme et confiance en soi

Les mains, miroir de la journée

Les troubles musculo-squelettiques

Ouvrir les yeux sur ses besoins

Ces ateliers sont animés en alternance par des professionnelles qualifiées socio-esthéticienne, réflexologue et aromatologue.

Un accueil est possible pour les proches aidés pendant la durée des ateliers, sur demande lors de l’inscription. .

maison du guézy La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 66 94 58 contact@alfarepit.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ma bulle bien-être La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-10-03 par ADT44