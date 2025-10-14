Ma bulle bien-être La Baule-Escoublac
Ma bulle bien-être La Baule-Escoublac mardi 14 octobre 2025.
Ma bulle bien-être
maison du guézy La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 14:30:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
Date(s) :
2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16
Un cycle d’ateliers pour se reconnecter à soi
Un espace de respiration, de détente et de découverte, pensé pour favoriser le bien-être, la confiance en soi et l’écoute du corps.
Trois thématiques au cœur du parcours
Être à l’écoute de ses émotions
Vitalité et estime de soi
Être à l’écoute de son corps
Chaque atelier propose
Un moment d’échange bienveillant
Une pratique accessible et personnalisée
Des approches complémentaires
Socio-esthétique pour se (re)construire, retrouver une image positive de soi et faciliter la réintégration sociale, familiale ou professionnelle
Réflexologie palmaire pour stimuler les points réflexes des mains, apaiser les tensions et favoriser l’équilibre intérieur
Aromachologie pour comprendre l’impact des odeurs sur les émotions et utiliser les huiles essentielles en toute sécurité
Des thèmes concrets abordés
Le visage, reflet des émotions
Le calme au bout des doigts
Gérer ses émotions par les odeurs
Troubles du sommeil et lâcher-prise
Immunité et vitalité
Dynamisme et confiance en soi
Les mains, miroir de la journée
Les troubles musculo-squelettiques
Ouvrir les yeux sur ses besoins
Ces ateliers sont animés en alternance par des professionnelles qualifiées socio-esthéticienne, réflexologue et aromatologue.
Un accueil est possible pour les proches aidés pendant la durée des ateliers, sur demande lors de l’inscription. .
maison du guézy La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 66 94 58 contact@alfarepit.fr
