Ma Bulle Créative

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-03-13 20:30:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-15 2026-06-12

Une pause créative, poétique et ressourçante

Anne-Laure vous accompagne avec bienveillance dans la création de votre carnet créatif, outil d’exploration personnelle qui mêle écriture, dessin et collage. Inspirée de la psychologie, de l’art-thérapie et des journaux d’artistes, cette méthode offre un espace pour exprimer vos émotions et vos pensées de manière originale et créative.

Notre intervenante Anne-Laure Sacier

La Poésie de l’Empreinte

Créative, curieuse et passionnée, Anne-laure aime partager et faire découvrir son univers.

Certifiée en Art thérapie, carnet de deuil et bibliothérapie, elle accompagne les personnes à s’exprimer à travers la création de carnets créatifs. Un espace où chacun peut déposer et se libérer de ses émotions en toute liberté. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A creative, poetic and rejuvenating break

L’événement Ma Bulle Créative Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-07-29 par CDT72