Ma cabane récup’ Place Charles de Gaulle Cléder
Ma cabane récup’ Place Charles de Gaulle Cléder mercredi 1 avril 2026.
Ma cabane récup’
Place Charles de Gaulle Bibliothèque Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-11
Viens fabriquer une cabane récup’, comme dans l’album de Marion Barraud. Une fois ta cabane construite, installe-toi confortablement à l’intérieur et laisse-toi emporter par les histoires!!!
A partir de 4 ans.
Sur inscription. .
Place Charles de Gaulle Bibliothèque Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 19 57 66
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English : Ma cabane récup’
L’événement Ma cabane récup’ Cléder a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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