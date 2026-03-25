Ma cabane récup’ Place Charles de Gaulle Cléder

Ma cabane récup’

Place Charles de Gaulle Bibliothèque Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-11

Viens fabriquer une cabane récup’, comme dans l’album de Marion Barraud. Une fois ta cabane construite, installe-toi confortablement à l’intérieur et laisse-toi emporter par les histoires!!!

A partir de 4 ans.

Sur inscription. .

Place Charles de Gaulle Bibliothèque Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 19 57 66

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English : Ma cabane récup’

L’événement Ma cabane récup’ Cléder a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX